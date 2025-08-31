Рудковская о пластике у Плющенко: «Не спрашивала, сколько стоит. Я довольна, он стал образца Сочи-2014»

— Ты знаешь, я не спрашивала. Я не знаю даже, честно. У нас, когда он что-то покупает или я покупаю, никто никогда спрашивает о суммах. Когда приезжаю из Парижа или Италии с пакетами или мне привозят байеры, потому что я не могу поехать, он за 18 лет, что мы вместе, ни разу не спросил, сколько это стоит. Или мы, например, идем на шоппинг за границей. Я ему говорю: «Давай тебе вот это купим, вот это, вот это». Он говорит: «Давай лучше тебе купим».