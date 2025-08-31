Рудковская о пластике у Плющенко: «Не спрашивала, сколько стоит. Я довольна, он стал образца Сочи-2014»

— Получилось так. Он пошел сделать глазки — убрать мешки. А Тимур ему: «Жень, давай мы тебе сделаем блефаропластику?» А он откуда знает [что это такое], он — спортсмен. Я в этот момент летела из Москвы в Баку, и он не мог со мной посоветоваться.
Женя спросил у Тимура: «А будет круто?» Он ему: «Слушай, ты в 50 лет ее уже не будешь делать. Ты будешь выглядеть как в Ванкувере в 2010 году, когда тебе было 27 лет». Он говорит: «Как в Ванкувере не надо, давай как в Сочи в 2014 году». И Тимур ему: «Давай как в Сочи. Тебе сейчас 42 года, а будет как тогда — 31».
Потом начали писать про какие-то «лисьи глазки». Да какие «лисьи глазки»? Просто в момент, когда Тимур сделал это видео, прошло две недели с операции и глаза не встали на место. Сейчас с каждым днем все лучше и лучше.
Почему он это не скрывает? Слушайте, он вообще никогда ничего не скрывает. Вот он такой вот, как я, как есть. Он дожил до момент, когда может сказать правду. Он достаточно открытый.
У меня есть один товарищ из артистов, большая звезда. Я понятно знаю, что он сделал пластическую операцию. Я к нему подхожу, говорю: «Как ты хорошо выглядишь? Ты что-то сделал с собой?» Он говорит: «Нет, я ел молодильные яблоки». Но мой муж — он не такой. И Тимура хотел поддержать после этого скандала, и, собственно говоря, поверил Тимуру.
Как он сейчас выглядит? Конечно, он выглядит гораздо лучше, чем до операции. Он доволен результатом. Я очень довольна результатом. Сначала я чуть его и Тимура не убила. Когда приехала к нему после Баку, он лежал и я ему говорю: «Ты на операции на позвоночнике через 5−6 часов уже мне звонил, а тут сутки прошли и тишина».
Я еще в Баку звонила Тимуру и спрашивала: «Он там не при смерти?» Он мне: «Да мы тут поколдовали немножко». А он весь перевязанный, в повязке. Я к нему, когда приехала, говорю: «Вы что, ребята, с ума сошли?» А они мне: «Мы тут пошаманили. Решили сделать сюрприз». Поэтому пошел ли он к нему за этой операцией? Конечно же, нет. Но вот так сложилась жизнь. Мальчишки похулиганили, а результат на лице.
Конечно, он стал прям минус 80 лет. Плющенко образца Сочи-2014.
— Писали в сети, что операция стоило около 800 тысяч рублей. Так ли это или она была сделана по бартеру?
— Ты знаешь, я не спрашивала. Я не знаю даже, честно. У нас, когда он что-то покупает или я покупаю, никто никогда спрашивает о суммах. Когда приезжаю из Парижа или Италии с пакетами или мне привозят байеры, потому что я не могу поехать, он за 18 лет, что мы вместе, ни разу не спросил, сколько это стоит. Или мы, например, идем на шоппинг за границей. Я ему говорю: «Давай тебе вот это купим, вот это, вот это». Он говорит: «Давай лучше тебе купим».