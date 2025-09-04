Яна Рудковская: «Тутберидзе неуважительно отозвалась о муже — и меня это задело. Не очень умно говорить так о легендарном фигуристе»

— Как считаете, почему мало кто обратил внимание на похвалу, прозвучавшую в адрес Тутберидзе?
— Проблема в том, что многие не смотрели видео целиком, а просто увидели цитаты в различных Telegram-каналах. Те же, кто посмотрел, потом «респектнули». Писали спортивные журналисты, причем не только отечественные: итальянец, два американца. Попросили перевести с русского отрывок о Тутберидзе. Они выразили уважение за то, что не побоялась похвалить ее за тренерскую деятельность. Спросили, почему не коснулись темы допинга.
Главное, все согласились, что оценку как специалисту я ей дала высочайшую. В разговоре с Женей просто раскрыла две стороны Тутберидзе: человека и тренера.
— Рассуждая о человеческих качествах, имеете в виду ту самую ее фразу о Плющенко: «А он есть»?
— Она неуважительно отозвалась о муже — и меня это задело. Не очень умно и не слишком дальновидно говорить так о легендарном фигуристе, который живет этим видом спорта 24 часа семь дней в неделю. Она сказала — я ответила. Еще скажет — еще отвечу. Мне всегда есть что сказать. Я слишком много знаю.
— Когда отправлялись на шоу к Медведевой, готовили в голове ответ на хамство Тутберидзе или он родился в процессе?
— Не знала ни одного вопроса, который мне зададут. Можно сказать, пришла с чистым листом. Но готова была отвечать на все. Даже не предполагала, что спросят о Тутберидзе. Просто, когда началось обсуждение, сразу вспомнилось то интервью Этери Георгиевны. Объяснила, что у меня есть история про двух Тутберидзе.
— Что вам сказала Медведева, когда запись была закончена?
— Искренне поблагодарила за согласие прийти. Ей всё понравилось. Сказала: «Спасибо за откровенный разговор». И поверьте, заранее мы не согласовывали, о чём будем говорить. Сразу дала понять: запретных тем нет, кроме политики, поскольку не обсуждаю то, в чем ничего не понимаю.
— Как отреагировал супруг? Может, посчитал, что следовало быть мягче?
— Не считаю свои слова излишне жесткими. Что вас конкретно резануло? Муж прекрасно знает мою главную позицию: всегда буду защищать семью. Он, дети, родители — главное, что есть в моей жизни. Буду всегда бороться за справедливость и критиковать за отсутствие уважения, как постоянно и делала. Ничего нового. В данном плане я человек старой закалки, то есть соответствую фразе «Танки грязи не боятся».
Считаю, деликатно и с уважением разобрала все по фактам. Факты — вещь упрямая. Если назовете хотя бы один большой международный титул Этери Георгиевны в качестве фигуристки, я принесу ей извинения, — сказала Рудковская.
«Тутберидзе была ноунейм, но создала команду и всех держит за яйца». Рудковская — много об Этери.