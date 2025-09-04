Яна Рудковская: «Тутберидзе неуважительно отозвалась о муже — и меня это задело. Не очень умно говорить так о легендарном фигуристе»

— Она неуважительно отозвалась о муже — и меня это задело. Не очень умно и не слишком дальновидно говорить так о легендарном фигуристе, который живет этим видом спорта 24 часа семь дней в неделю. Она сказала — я ответила. Еще скажет — еще отвечу. Мне всегда есть что сказать. Я слишком много знаю.