Родченков о серебре Медведевой на ОИ-2018: «Поделом этой Женечке. Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну со Смирновым и Жуковым»

«Алина Загитова выиграла золото, победив Евгению Медведеву, — поделом этой Женечке, Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну со Смирновым и Жуковым, бить там на жалость и кривляться вместе с ними», — написал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы».