Родченков о серебре Медведевой на ОИ-2018: «Поделом этой Женечке. Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну со Смирновым и Жуковым»

На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева завоевала серебро в женском одиночном катании. Победу одержала Алина Загитова.

Источник: Спортс"

«Алина Загитова выиграла золото, победив Евгению Медведеву, — поделом этой Женечке, Бог шельму метит, не надо было таскаться в Лозанну со Смирновым и Жуковым, бить там на жалость и кривляться вместе с ними», — написал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы».

Александр Жуков с 2014-го по 2018 год возглавлял Олимпийский комитет России (ОКР), Виталий Смирнов — почетный президент ОКР, член Международного олимпийского комитета.

В декабре 2017 года Смирнов, Жуков и Медведева участвовали в заседании исполкома МОК в связи с отстранением России от Олимпийских игр-2018. На Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

«Сейчас мозги мне в США выправили». Родченков не пропал — вот свежий выход.

