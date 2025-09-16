Ричмонд
Петросян вылетела в Пекин для участия в отборочном турнире

Российская фигуристка Аделия Петросян вылетела в Пекин из Красноярска для участия в предолимпийском отборочном турнире.

Российская фигуристка Аделия Петросян вылетела в Пекин из Красноярска для участия в предолимпийском отборочном турнире. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Аделия вылетела в Пекин рейсом из Красноярска в сопровождении представителей федерации и физиотерапевта», — приводит слова источника ТАСС.

Предолимпийский отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в столице Китая Пекине. Российские фигуристы-одиночники Пётр Гуменник и Аделия Петросян примут в нём участие в статусе нейтральных атлетов. Лучшие фигуристы по результатам соревнования смогут принять участие в Олимпиаде в Италии, которая пройдёт в феврале 2026 года.