В ISU восхитились короткой программой Петросян под песни Майкла Джексона

Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию проходит в Пекине 19—21 сентября . В женском одиночном катании разыгрываются пять квот на Игры, которые пройдут 6—22 февраля . Произвольную программу спортсменки представят в субботу. Помимо Петросян, в отборочном турнире примет участие россиянин Петр Гуменник (второй стартовый номер в короткой программе). Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе, в танцах на льду и парном катании россияне не были допущены.