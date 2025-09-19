Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ISU восхитились короткой программой Петросян под песни Майкла Джексона

ISU назвал короткую программу Петросян под песни Майкла Джексона восхитительной.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) в соцсетях назвал восхитительной короткую программу российской фигуристки Аделии Петросян под песни Майкла Джексона на олимпийском отборочном турнире в Пекине.

Петросян набрала 68,72 балла по итогам короткой программы и вышла в лидеры турнира.

«Аделия Петросян выходит в лидеры с восхитительной программой, вдохновленной Майклом Джексоном. Лунной походкой она прокладывает себе путь к олимпийской путевке. Сможет ли она добиться успеха и заработать билет в Милан и Кортина‑д’Ампеццо?» — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ISU в соцсети Х.

Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию проходит в Пекине 19—21 сентября. В женском одиночном катании разыгрываются пять квот на Игры, которые пройдут 6—22 февраля. Произвольную программу спортсменки представят в субботу. Помимо Петросян, в отборочном турнире примет участие россиянин Петр Гуменник (второй стартовый номер в короткой программе). Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе, в танцах на льду и парном катании россияне не были допущены.

Петросян 18 лет, она впервые выступает на международной арене на взрослом уровне. Фигуристка является двукратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Кубка страны.