В ISU восхитились короткой программой Петросян под песни Майкла Джексона

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) в соцсетях назвал восхитительной короткую программу российской фигуристки Аделии Петросян под песни Майкла Джексона на олимпийском отборочном турнире в Пекине.
Петросян набрала 68,72 балла по итогам короткой программы и вышла в лидеры турнира.
«Аделия Петросян выходит в лидеры с восхитительной программой, вдохновленной Майклом Джексоном. Лунной походкой она прокладывает себе путь к олимпийской путевке. Сможет ли она добиться успеха и заработать билет в Милан и Кортина‑д’Ампеццо?» — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ISU в соцсети Х.
Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию проходит в Пекине
Петросян 18 лет, она впервые выступает на международной арене на взрослом уровне. Фигуристка является двукратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Кубка страны.