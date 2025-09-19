Медведева — о своём чувстве юмора: оно своеобразное, наверное, у всех спортсменов такое

Что касается очков. В какой-то момент поняла, что стала плохо видеть вдали. Пришёл возраст, и какие-то изменения в моих глазках происходит. Действительно, у меня были эксперименты, думаю: «Дай-ка похожу в очках, посмотрю, идёт ли мне это». Как видите, в последнее время, да и в принципе, появляюсь в кадре без очков. Во-первых, они бликуют, во-вторых, в кадре идут не очень. Это был эксперимент. Очки в кадре больше не надеваю, только дома, когда вяжу крючком или читаю книжку. Или же когда смотрю футбол на стадионе, мне нужно увидеть, кто пинает мяч, потому что без очков ничего не рассмотрю.