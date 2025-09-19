Евгения Медведева рассказала о неприятном эпизоде во время благотворительного матча

Несмотря на то что со мной на поле вышли актёры, блогеры, люди совершенно разных профессий, я была готова к тому, что это крепкие и взрослые мужчины. И, конечно же, изначально понимала, что, возможно, мячиком мне прилетит. Это был восьмой благотворительный матч, мне сказали, что за всю историю я первая девочка [участница]. Поэтому я с гордостью несла эту ношу прилетевшего мяча мне в живот. Со мной всё в порядке, не переживайте.