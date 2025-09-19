Татьяна Тарасова: «Кто может выиграть Олимпиаду — тот должен ехать. А кто претендует только на 5−7-е места — может быть, и смысла нет»

"Когда нас начнут защищать? Когда? Нужно серьезно думать, что делать дальше. Кто может выиграть Олимпиаду — тот должен ехать, а кто на 5−7-е места только претендует, может быть, и смысла нет. А без русского хоккея это вообще что за Олимпиада?
Я считаю, что сильные люди должны собраться на высшем уровне и решить, что дальше делать, выработать единую серьезную линию поведения. Потому что так нельзя обращаться со спортсменами — у спортсмена жизнь короткая, а еще больше укорачивать ее никому не позволено", — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
На летней Олимпиаде-2024 в Париже смогли выступить лишь 15 россиян.
МОК допустил россиян до Олимпиады-2026. Условия сложные, но свой человек в комиссии.