Татьяна Тарасова: «Кто может выиграть Олимпиаду — тот должен ехать. А кто претендует только на 5−7-е места — может быть, и смысла нет»

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к Играм-2026 в нейтральном статусе — на тех же условиях, что и в 2024 году. При этом они вновь не смогут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия.

Источник: Sports

"Когда нас начнут защищать? Когда? Нужно серьезно думать, что делать дальше. Кто может выиграть Олимпиаду — тот должен ехать, а кто на 5−7-е места только претендует, может быть, и смысла нет. А без русского хоккея это вообще что за Олимпиада?

Я считаю, что сильные люди должны собраться на высшем уровне и решить, что дальше делать, выработать единую серьезную линию поведения. Потому что так нельзя обращаться со спортсменами — у спортсмена жизнь короткая, а еще больше укорачивать ее никому не позволено", — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже смогли выступить лишь 15 россиян.

