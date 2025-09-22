Ричмонд
Алина Загитова: «В какой-то период я поняла, что не могу сосредоточиться на своих ощущениях. Я всю жизнь была подальше от общества, достаточно закрытая»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова стала гостем шоу «Дерзкая готовка» на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.

Источник: Спортс"

— Из твоего интервью я прочитала, что ты не любишь со всеми обниматься.

— Ну да, я считаю, что это личные границы, в том числе я очень эмпатичный человек. Вот если человек мне очень импонирует, нравится все, что он делает… И на самом деле я на каком-то внутреннем ощущении чувствую, хочу я этого или нет. То есть я чувствую и слышу себя — пытаюсь это делать. И на самом деле очень успешно у меня это получается.

— С какого момента ты начала чувствовать, что излишнее проявление объятий, тактильности тебя высасывает энергетически.

— Ох… Ну, наверное, не было такого прям четкого момента. Просто я поняла в какой-то период своей жизни, что слишком много вот этого всего, я распыляюсь, я не могу сосредоточиться на каких-то своих ощущениях. И решила попробовать такой способ — отстранения немножечко.

Да в принципе я всю жизнь была немножечко подальше от общества, закрытая достаточно, — ответила Загитова.

