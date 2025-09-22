Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова о работе продюсером: «Я постоянный контролер, мне надо все знать. Прошла быстрый курс всех профессий: режиссура, играла на пианино»

В прошлом году в Казани проходило ледовое шоу олимпийской чемпионки Загитовой «Хранители времени», а в 2025-м — шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге.

Источник: Sports.Ru

— Как тебе роль продюсера?

— Очень нравится. Я постоянный контролер, мне надо все знать, перфекционизм никуда не делся. Просто я пытаюсь слушать других. Это шоу меня научило слушать других людей.

Мне было сложновато в первом проекте, там такие мастодонты в своих сферах. Мне было 21, а люди работают 70+. Мы сидим, я во главе и прошу: а можем сесть наоборот? Я вас послушаю, потому что настолько интересно это все.

Я прошла быстрый курс всех профессий: звукорежиссура, режиссура, у нас было 120 минут оригинальной музыки — я садилась за пианино, что-то делала, играла. И кстати, эти вставки были.

Там была сцена: Ассоль буллят, она сидит вспоминает, у нее вот эти воспоминания из детства, как над ней издевались. И у нас было пианино, инструмент… типа вот этого телефона, мессенджера. И они сидят и делают не красивую музыку, а вот эти нелепые (показывает руками — Спортс«“). И я пыталась понять, что в голове у других людей, когда они пишут…

— …когда они пишут злостные комментарии?

— Да, и я просто делала нелепые какие-то па — и это все вставили в музыку, — рассказала Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.

Узнать больше по теме
Биография Ляйсан Утяшевой: карьера и личная жизнь гимнастки
Одна из самых красивых гимнасток страны, заслуженный мастер спорта, известная ведущая, чемпионка мира, актриса, шестикратная чемпионка Европы, постановщик танцевальных шоу и супруга комика Павла Воли: собрали главное из биографии Ляйсан Утяшевой.
Читать дальше