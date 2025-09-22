«Ягудин жаловался на дреды и кожаные штаны, потому что у него там все прело». Загитова о шоу «Ассоль»

— Алексей Константинович Ягудин, конечно, у нас отличился. Мы шутим, конечно. Он мне записал кружочек в телеграме: Алина Ильназовна, я очень хотел бы поучаствовать в шоу. У нас был кастинг всероссийский, и я говорила: отправляйте свои заявки.
— Ягудин отправил тебе заявку?
— Мы, конечно, посмеялись, но иметь такого человека в команде — потрясающая удача. Он сделал многое для спорта, большое профессионал. Но он жаловался на штаны — мы ему сделали кожаные штаны, он у нас был в роли рассказчика с раздвоением личности. Он все время жаловался на дреды и кожаные штаны, потому что у него там все прело.
— Спасибо за подробность.
— Но мы ему купили пудру детскую на всякий случай. Ладно, шутка. Были такие моменты, но что? Красота требует жертв, — рассказала Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.