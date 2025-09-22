Алина Загитова: «Как бы я ни была одета, накрашена — человека не судят по одежке. Потом люди начинают со мной общаться и говорят: а мы думали, что ты стерва»

"Как бы я ни была одета, накрашена, какая бы прическа ни была — не судят человека по одежке. Ошибка большинства — что они смотрят на человека и придумывают: вот она какая-то, зазвездилась, еще что-то. Про меня так очень часто говорят: что я ненормальная, отстраненная, у нее сложный характер.