Алина Загитова: «Как бы я ни была одета, накрашена — человека не судят по одежке. Потом люди начинают со мной общаться и говорят: а мы думали, что ты стерва»

"Как бы я ни была одета, накрашена, какая бы прическа ни была — не судят человека по одежке. Ошибка большинства — что они смотрят на человека и придумывают: вот она какая-то, зазвездилась, еще что-то. Про меня так очень часто говорят: что я ненормальная, отстраненная, у нее сложный характер.

Источник: Sports.Ru

А потом люди начинают со мной общаться, если это получается, и говорят: а мы думали, что ты стерва. Просто у меня лицо в расслабленном состоянии, видимо, вот такое. Не знаю, это моя защитная реакция", — рассказала олимпийская чемпионка Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
