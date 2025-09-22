Алина Загитова: «Как бы я ни была одета, накрашена — человека не судят по одежке. Потом люди начинают со мной общаться и говорят: а мы думали, что ты стерва»

А потом люди начинают со мной общаться, если это получается, и говорят: а мы думали, что ты стерва. Просто у меня лицо в расслабленном состоянии, видимо, вот такое. Не знаю, это моя защитная реакция", — рассказала олимпийская чемпионка Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.
