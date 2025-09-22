Ричмонд
Алина Загитова: «Я не хочу хайпить на отношениях, это вообще не моя история. Надеюсь, никто не будет знать, есть ли они у меня»

— Самое важное изменение с тобой за два года?

Источник: Спортс

— В любом случае я повзрослела, у меня поменялись какие-то жизненные установки. Я уже проще отношусь к каким-то моментам: да, не получилось сейчас, в любом случае получится, если к этому стремиться. Главное, не расстраиваться.

— Алина Загитова и ее личная жизнь. Почему эта тема табу?

— Скажу банально: личное — не публичное для меня. Я не хочу хайпить на отношениях, это вообще не моя история. Надеюсь, никто не будет знать, есть ли у меня отношения, и никто не будет знать, если у меня их не будет. Я об этом скажу, когда у меня будет колечко на пальчике, когда я выйду замуж. Я приняла для себя вот такую историю. Понимаю, всем интересно, интересно полазить…

Разные истории случаются, уже куча примеров: люди и расстаются, и недопонимания в отношениях. Я приняла для себя такой способ.

Людям свойственно додумывать, у всех фантазия буйная, особенно у журналистов. Я не осуждаю, это их работа, я с пониманием. Понимаю, что такое рейтинги и за счет чего они делаются. За счет колких вопросов, которые могут застать врасплох, — ответила Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.

