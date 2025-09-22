Загитова о школе в Казани: «Я очень сильно хотела бы тренировать. Выстроить весь график и найти нужных, правильных тренеров»

— Что за школа в Казани?
— Школа фигурного катания — хочется, чтобы у детей было все. Все возможности, чтобы развиваться и заниматься любимым видом спорта.
Не могу ничего плохого сказать про мое детство, но у нас была вечная битва за лед с хоккеистами. А на этом льду не будет хоккеистов вообще. Я бы хотела, чтобы были комфортные залы, раздевалки — не вот эти скамейки, на которых мы сидели костлявыми пятыми точками. Чтобы все было комфортно — начиная с комфорта, заканчивая тренерским штабом, психологами, врачами.
— Ты сама будешь тренировать?
— Да, я хотела бы очень сильно. Я хочу выстроить весь график тренировок, для начала найти нужных, правильных тренеров.
— Сама будешь отбирать?
— Конечно.
— Какие критерии самые важные?
— Много всего должно сойтись. Первое — любовь к детям. Если нет любви, не будет результата. Чтобы были понимающие, но с внутренним стержнем. Должен быть некий баланс, его надо найти, — сказала Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.
