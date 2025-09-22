Загитова о школе в Казани: «Я очень сильно хотела бы тренировать. Выстроить весь график и найти нужных, правильных тренеров»

Не могу ничего плохого сказать про мое детство, но у нас была вечная битва за лед с хоккеистами. А на этом льду не будет хоккеистов вообще. Я бы хотела, чтобы были комфортные залы, раздевалки — не вот эти скамейки, на которых мы сидели костлявыми пятыми точками. Чтобы все было комфортно — начиная с комфорта, заканчивая тренерским штабом, психологами, врачами.