Загитова о школе в Казани: «Я очень сильно хотела бы тренировать. Выстроить весь график и найти нужных, правильных тренеров»

В 2026 году в Казани планируют построить центр фигурного катания.

Источник: Спортс"

— Что за школа в Казани?

— Школа фигурного катания — хочется, чтобы у детей было все. Все возможности, чтобы развиваться и заниматься любимым видом спорта.

Не могу ничего плохого сказать про мое детство, но у нас была вечная битва за лед с хоккеистами. А на этом льду не будет хоккеистов вообще. Я бы хотела, чтобы были комфортные залы, раздевалки — не вот эти скамейки, на которых мы сидели костлявыми пятыми точками. Чтобы все было комфортно — начиная с комфорта, заканчивая тренерским штабом, психологами, врачами.

— Ты сама будешь тренировать?

— Да, я хотела бы очень сильно. Я хочу выстроить весь график тренировок, для начала найти нужных, правильных тренеров.

— Сама будешь отбирать?

— Конечно.

— Какие критерии самые важные?

— Много всего должно сойтись. Первое — любовь к детям. Если нет любви, не будет результата. Чтобы были понимающие, но с внутренним стержнем. Должен быть некий баланс, его надо найти, — сказала Загитова на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет.

