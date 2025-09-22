Алина Загитова: «Я написала песню, думала выпустить ее после шоу “Ассоль”. Но пока очень страшно входить в эту сферу»

— Да. Не то чтобы альбом — для начала записать песню и выпустить ее. Песня у меня как бы есть. Я думала ее выпускать после шоу «Ассоль», но пока что… Знаешь, вот просто сделать шаг, и тогда все пойдет. Пока что я не могу сделать этот шаг.
— А ты сама песню написала?
— Да.
— Как круто! Душа петь хочет…
— Я была в какой-то загруженности, в какой-то некоей депрессии своего рода. Меня позвали на студию, и я поняла, что мне там так хорошо, спокойно, весело, и я разгружаюсь. И решила попробовать.
Мне кажется, у меня есть три песни, но пока что они вот, как бы… Я искала свой стиль, мне кажется, что нашла. Но пока очень страшно входить в эту сферу. Потому что спортсменка, заложник одного образа — он как бы есть. Так же, как и заложник того, что мне все еще 15 лет. А мне уже 23.
— И мы можем петь.
— Да. Для меня важно не просто выпустить, а чтобы было продуманно, интересно и качественно. Как и во всех сферах, где я принимаю участие.
Я уважаю своих будущих слушателей, поэтому не хочу «я просто захотела и записала песню». Хочу, чтобы это было профессионально, хорошо и чтобы это можно было слушать, — сказала олимпийская чемпионка Загитова в интервью на ютуб-канале Ляйсан Утяшевой.