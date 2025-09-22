Алина Загитова: «Я написала песню, думала выпустить ее после шоу “Ассоль”. Но пока очень страшно входить в эту сферу»

Мне кажется, у меня есть три песни, но пока что они вот, как бы… Я искала свой стиль, мне кажется, что нашла. Но пока очень страшно входить в эту сферу. Потому что спортсменка, заложник одного образа — он как бы есть. Так же, как и заложник того, что мне все еще 15 лет. А мне уже 23.