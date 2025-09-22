Молчание — золото? У Петросян и Гуменника начинается самый сложный период

Аделия и Петр в отличном стиле выиграли олимпийский квалификационный турнир в Пекине, сделав первый шаг к олимпийским медалям. Однако теперь обоих наших звездных одиночников ждут сложнейшие пять месяцев, во время которых у них не будет полноценной соревновательной практики плюс фигуристы должны полностью соответствовать критериям нейтральности, которые МОК придумал для спортсменов из РФ. Теперь у Петросян и Гуменника, по сути, нет права ни на проблемы со здоровьем (замены невозможны), ни на свободу слова — все, что они скажут, может быть использовано против них.