Молчание — золото? У Петросян и Гуменника начинается самый сложный период

Аделия и Петр в отличном стиле выиграли олимпийский квалификационный турнир в Пекине, сделав первый шаг к олимпийским медалям. Однако теперь обоих наших звездных одиночников ждут сложнейшие пять месяцев, во время которых у них не будет полноценной соревновательной практики плюс фигуристы должны полностью соответствовать критериям нейтральности, которые МОК придумал для спортсменов из РФ. Теперь у Петросян и Гуменника, по сути, нет права ни на проблемы со здоровьем (замены невозможны), ни на свободу слова — все, что они скажут, может быть использовано против них.
Допустив российских нейтралов до отбора на Игры-2026 Международный союз конькобежцев (ISU), безусловно, проявил смелость — за что ему спасибо. Во многих других зимних видах спорта нет даже такой минимальной уступки. Однако схема, при которой будущие участники ОИ еще пять месяцев не имеют возможности выступать на международной арене, а на внутренних соревнованиях по факту вынуждены стартовать вне конкурса, выглядит очень опасно. Ведь какое бы место ни заняли Петросян и Гуменник на этапах национального «Гран-при» и на чемпионате страны, в Милан все равно поедут именно Аделия и Петр.
В конце нынешней недели в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России, в которую Петросян и Гуменник, разумеется, включены. Должны ли они выходить на лед вместе со всеми? И как будут ощущать себя их соперники и соперницы? Да и для Аделии с Петром сохранить соревновательный кураж в такой ситуации очень непросто. И одна из главных задач федерации — придумать для наших олимпийских надежд грамотную соревновательную практику.
Еще сложнее «воздерживаться от любых действий, идущих вразрез с нейтральным статусом». Перечень того, чего нельзя делать нейтралам, огромен. Шаг влево, шаг вправо — лишение права выступления в Милане. Ранее комиссии по допуску придирались и к поздравлениям с Днем Победы, и к римской цифре V, и к фотографиям с родственниками в военной форме. Швейцарское агентство SportRadar при поддержке украинских волонтеров внимательно следит за каждым вздохом и при первой же осечке докладывает в МОК.
Вернувшись в Россию, наши спортсмены и представители федерации снова вошли в режим тишины — и непонятно, сколько и каким образом его теперь соблюдать. На пару вопросов официального партнера федерации, Первого канала, ребята все же ответили, пусть и формально. Но как быть дальше — не пускать будущих олимпийцев в микст-зону до февраля 2026 года?
Играть в молчанку в нынешней ситуации неправильно, ведь атлеты в первую очередь интересны как личности, которые воодушевляют миллионы. А если они не могут говорить — тогда зачем вообще нужен спорт? Ведь то, на что толкает их комиссия по допуску, полностью противоречит и спортивному духу, и здравому смыслу. А если МОК захочет отцепить россиян от Игр, то может сделать это без всякого повода и без объяснения причин. Все это мы уже проходили.
Олег Шамонаев, Дмитрий Кузнецов