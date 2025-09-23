Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спасибо болельщикам по всему миру». Хендрикс поблагодарила за поддержку после восстановления от травмы

Бельгийская фигуристка пропустила почти весь прошлый сезон, а в феврале перенесла операцию на лодыжке. В сентябре она выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине, где заняла третье место.

Источник: Спортс"

«Спасибо вам! Моему замечательному парню, друзьям и всем болельщикам по всему миру!» — написала Хендрикс, опубликовав видео с фрагментами тренировок в ходе восстановления.

Хендрикс 25 лет, она победитель чемпионата Европы-2024.