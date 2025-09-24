Ричмонд
Анну Щербакову сравнили с греческой богиней: наряд подходящий

Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Анна Щербакова поделилась с подписчиками в социальных сетях чарующим снимком с отдыха на яхте.

10

На фото 21-летняя спортсменка предстала в изящном белоснежном образе: топ с глубоким вырезом и длинная юбка с эффектным разрезом, который подчёркивает её стройные, плавные линии ног. Длинные тёмные волосы свободно ниспадают на плечи и спину, слегка колышась на лёгком морском ветру.

Поклонники не смогли остаться равнодушными к такому изящному кадру и засыпали Анну восторженными комплиментами, сравнивая её с греческой богиней красоты: «Афродита!», «Просто неземная красота!», «Аня, в этом наряде ты словно античная богиня», «Она была самой прекрасной из всех девушек на земле…».