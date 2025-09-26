Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: основная информация

Мужское одиночное на старте сезона пробуксовывает? На самом деле, дело совсем не в этом. Сейчас вполне готовы выступить перед петербургской публикой Андрей Мозалёв, Матвей Ветлугин, Роман Савосин, Артур Даниелян, только вышедший из юниоров Никита Сарновский. Но в ФФККР решили не приглашать этих спортсменов, хоть и случилось достаточно снятий. Уверены, публика была бы только рада, если бы кого-то из парней дозаявили, чтобы заявка не выглядела настолько куцей — все участники умещаются в одну разминку…