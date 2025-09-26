Петросян и Гуменник выиграли отбор на Олимпиаду, но едут на прокаты. Кому это нужно?

Беспрецедентная ситуация, в которую к началу олимпийского сезона Международный союз конькобежцев поставил российское фигурное катание, волей-неволей заставляет задуматься — не снизит ли все происходящее мотивацию у тех фигуристов, кто на Игры уже точно не попадет? Ведь все уже решено. На этот вопрос и попробуют ответить все те, кому в ближайшие два дня предстоит выйти на лед «Юбилейного». И тут, как говорится, кто на что учился. Для кого-то выступление на льду с будущим участником Олимпиады — мощный мотиватор, а кому-то помеха. Чем не лакмусовая бумажка для неопределившихся со своими целями и задачами в большом спорте?