«Невероятная боль, обморок»: Галлямов раскрыл подробности травмы на Байкале

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, рассказал, что перенес операцию на ноге из-за полученных на Байкале травмы малоберцовой кости и разрыва связок.

Источник: Спорт РИА Новости

Галлямов травмировал ногу в начале марта, находясь на турнире на Байкале. Источник РИА Новости сообщал, что фигурист получил перелом ноги, попав в трещину на льду. Сам Галлямов заявлял об отсутствии травмы ноги, указывая на порез пальца руки, а позже взял перерыв от тренировок и выступлений.

«Решил сделать волчок и для этого специально выбрал чистый лед. Во время вращения конек попал в лед, а нога продолжила вращение, после чего были невероятная боль и обморок. В соседнем селе мне наложили гипс, и в срочном порядке я отправился в Санкт-Петербург. Первичные обследования показали, что травма несерьезная, поэтому можно было выдохнуть. Когда я морально пришел в себя, то решил поменять гипс. Мне сказали, что без снимка ноги нельзя менять гипс, на что я согласился. После изучения снимка врач сказал, что требуется оперативное вмешательство», — написал Галлямов в своем Telegram-канале.

По словам спортсмена, врачи выявили у него признаки перелома нижней трети малоберцовой кости, разрыва связок и повреждение мышечных волокон длинного сгибателя пальца.

«Самым сложным оказалось восстановление. Я старался как можно быстрее встать на ноги, но в связи с неприятной ситуацией я решил аккуратнее входить в нагрузку», — добавил спортсмен.

Галлямов в паре с Мишиной примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге 27—28 сентября.