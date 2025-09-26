«Невероятная боль, обморок»: Галлямов раскрыл подробности травмы на Байкале

«Решил сделать волчок и для этого специально выбрал чистый лед. Во время вращения конек попал в лед, а нога продолжила вращение, после чего были невероятная боль и обморок. В соседнем селе мне наложили гипс, и в срочном порядке я отправился в Санкт-Петербург. Первичные обследования показали, что травма несерьезная, поэтому можно было выдохнуть. Когда я морально пришел в себя, то решил поменять гипс. Мне сказали, что без снимка ноги нельзя менять гипс, на что я согласился. После изучения снимка врач сказал, что требуется оперативное вмешательство», — написал Галлямов в своем Telegram-канале.