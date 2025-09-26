«Это как страшнейшая лудомания. Я вовремя спрыгнул». Хореограф Плишкин об опыте работы в ледовых шоу

— Да. В юниорах что-то немного получалось — были этапы Гран-при и так далее. Но глобально успехов не было. К выходу в мастера все подзаглохло, и мои тренеры — Ирина Жук, Александр Свинин — сказали, что могут меня пристроить в шоу. На тот момент мне было 18−19 лет.