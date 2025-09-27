«Для меня это было мотивацией». Акатьева — о предолимпийских сборах в Красноярске

«Ощущения очень хорошие, очень долго этого ждала, волновалась, как я буду себя чувствовать на льду в этом сезоне, понравится ли моя новая программа, как она будет выглядеть, как музыка будет звучать. Но думаю, что всё прошло нормально. Конечно, ещё много работы, над программой, над элементами. Немного в сомнениях, но это нормально. Рада сегодня выступать на таком тёплой и уже родной для себя арене, здесь очень хорошая публика, “Юбилейный” всегда тепло встречает, очень приятно здесь выступать.