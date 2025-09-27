«Для меня это было мотивацией». Акатьева — о предолимпийских сборах в Красноярске

Чемпионка России — 2023 в одиночном катании София Акатьева оценила своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.
«Ощущения очень хорошие, очень долго этого ждала, волновалась, как я буду себя чувствовать на льду в этом сезоне, понравится ли моя новая программа, как она будет выглядеть, как музыка будет звучать. Но думаю, что всё прошло нормально. Конечно, ещё много работы, над программой, над элементами. Немного в сомнениях, но это нормально. Рада сегодня выступать на таком тёплой и уже родной для себя арене, здесь очень хорошая публика, “Юбилейный” всегда тепло встречает, очень приятно здесь выступать.
Благодарна за то, что мне предоставилась возможность тренироваться на этих предолимпийских сборах в Красноярске, для меня это было мотивацией, с более лучшей подготовкой, более дисциплинированной. Очень крутой там был режим тренировочный, все прокаты, все элементы отсматривали и тренеры, и судьи, была такая совместная работа. Приятно было её проделывать. Спасибо всем большое«, — передаёт слова Акатьевой корреспондент “Чемпионата” Анастасия Матросова.