Угожаев ответил, помогает ли ему нахождение Москвиной у бортика во время прокатов

Российский фигурист Николай Угожаев высказался о своей новой произвольной программе после контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге, а также оценил влияние присутствия тренера Тамары Москвиной во время его выступления.
"Какой образ? У меня барокко в современной обработке. Музыка в современной оркестровке Теодора Курентзиса. Хотели показать барокко в костюме из нашей эпохи.
Все советы Тамары Николаевны слушаю. Есть ли дополнительная уверенность, когда она стоит у бортика во время проката? Без неё тоже надо уметь хорошо выступать«, — передаёт слова Угожаева корреспондент “Чемпионата” Анастасия Матросова.