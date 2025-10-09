Синицына о четверных: «Все зависит только от физической формы, от мышечной массы. Когда я в отличной форме — я готова к этому прыжку»

— Конечно, все тренируется. Расскажу историю: перед тем как заболела, откатывала произвольную. У нас на каток приезжал методист Александра, Светлана Владимировна Панова с ней разговаривала. Я подъезжаю, она меня хвалит — говорит: «Молодец». Александра спрашивает: «Ксюша, я впервые услышал от твоего тренера слово “молодец”. Что ты такого сделала?» Светлана Владимировна отвечает: «Человек форму набирает, сейчас стабильно катаем». Она порадовалась, и я очень воодушевилась этим.