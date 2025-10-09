Ричмонд
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Гончарова и Синцов, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы

Фигуристы выйдут на лед 10 октября.

Источник: Спортс"

Мемориал Панина.

Санкт-Петербург.

Юниоры.

Произвольная программа.

Начало — 18:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Студия-38».

Третья разминка.

13. Ульяна Трушникова — Кирилл Ведерников.

14. Александра Буторина — Кирилл Махов.

Четвертая разминка.

15. Валерия Бугаевская — Егор Козлов.

16. Влада Быстрова — Даниил Лавриненко.

17. Милана Чегемова — Кирилл Евграфов.

18. Александра Финохина — Никита Иванов.

19. Диана Арнет — Ярослав Черняев.

Пятая разминка.

20. Олеся Бразевич — Игорь Зубцов.

21. Полина Тихонова — Матвей Лысов.

22. Софья Гончарова — Александр Синцов.

23. Анна Билибина — Дмитрий Кашаев.

24. Мария Фефелова — Артем Валов.

Положение после ритм-танца.

1. Мария Фефелова — Артем Валов — 66,22.

2. Анна Билибина — Дмитрий Кашаев — 60,38.

3. Софья Гончарова — Александр Синцов — 60,17.

4. Полина Тихонова — Матвей Лысов — 58,51.

5. Олеся Бразевич — Игорь Зубцов — 54,75.

6. Диана Арнет — Ярослав Черняев — 54,02.

7. Александра Финохина — Никита Иванов — 53,93.

8. Милана Чегемова — Кирилл Евграфов — 53,78.

9. Влада Быстрова — Даниил Лавриненко — 51,72.

10. Валерия Бугаевская — Егор Козлов — 51,64.

11. Александра Буторина — Кирилл Махов — 51,17.

12. Ульяна Трушникова — Кирилл Ведерников — 50,56.

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина.