Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов, Билибина и Кашаев, Гончарова и Синцов, Тихонова и Лысов покажут произвольные танцы

Мемориал Панина.
Санкт-Петербург.
Юниоры.
Произвольная программа.
Начало — 18:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Студия-38».
Третья разминка.
13. Ульяна Трушникова — Кирилл Ведерников.
14. Александра Буторина — Кирилл Махов.
Четвертая разминка.
15. Валерия Бугаевская — Егор Козлов.
16. Влада Быстрова — Даниил Лавриненко.
17. Милана Чегемова — Кирилл Евграфов.
18. Александра Финохина — Никита Иванов.
19. Диана Арнет — Ярослав Черняев.
Пятая разминка.
20. Олеся Бразевич — Игорь Зубцов.
21. Полина Тихонова — Матвей Лысов.
22. Софья Гончарова — Александр Синцов.
23. Анна Билибина — Дмитрий Кашаев.
24. Мария Фефелова — Артем Валов.
Положение после ритм-танца.
1. Мария Фефелова — Артем Валов — 66,22.
2. Анна Билибина — Дмитрий Кашаев — 60,38.
3. Софья Гончарова — Александр Синцов — 60,17.
4. Полина Тихонова — Матвей Лысов — 58,51.
5. Олеся Бразевич — Игорь Зубцов — 54,75.
6. Диана Арнет — Ярослав Черняев — 54,02.
7. Александра Финохина — Никита Иванов — 53,93.
8. Милана Чегемова — Кирилл Евграфов — 53,78.
9. Влада Быстрова — Даниил Лавриненко — 51,72.
10. Валерия Бугаевская — Егор Козлов — 51,64.
11. Александра Буторина — Кирилл Махов — 51,17.
12. Ульяна Трушникова — Кирилл Ведерников — 50,56.
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина.