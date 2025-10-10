Илья Авербух: «Каждый в нашей стране знает Валиеву, обожает ее, подключен к ее судьбе. Она должна выйти на лед и начать соревноваться»

Авербух: Я хочу сказать… Прекратите. Я пытаюсь объяснить, немножко, может быть, криво, свою позицию. Вы зацепились за слово «должна». Я говорю, что спортсменка, чтобы выйти на уровень не только воспоминаний о талантливой девочке, которая была потрясающей и столкнулась с вот этой всей лавиной — не просто жить всегда этими кадрами, мы все равно ее продолжаем любить — она обязана для самой себя выйти на другой уровень.