Илья Авербух: «Каждый в нашей стране знает Валиеву, обожает ее, подключен к ее судьбе. Она должна выйти на лед и начать соревноваться»

Фигуристка после окончания дисквалификации за допинг намерена возобновить карьеру под руководством Светланы Соколовской на «Навка Арене». Она сможет официально приступить к тренировкам после 25 октября.
Авербух: Мне кажется, что у Камилы просто других вариантов не было. Она обязана была вернуться в спорт — для своей карьеры, для будущего. Неважно, будут ли Олимпийские игры, мы все желаем этого. А как по-другому, остаться навсегда с вот этой историей и потом сдавать?
Сейчас вся гигантская любовь, желание помочь ей пройти этот тяжелейший, несправедливый путь дисквалификации — все здесь. И мы ждем ее здесь. Если она растворилась и мы остались только в том, что было… Ей нужно вернуться, она должна вернуться обязательно.
Ягудин: Да никому она ничего не должна.
Скопцова: Вернуться — чтобы что?
Авербух: Чтобы остаться… Человек делает свое большое имя. Естественно, каждый знает в нашей стране Камилу Валиеву. И каждый ее обожает и подключен к судьбе талантливой фигуристки. Но дальше она должна выйти на лед и начать соревноваться.
Скопцова: Во-первых, никому ничего не должна…
Медведева: Она была бы должна, если бы были международные старты. И если бы она вышла на международку, на Олимпиаду — это был бы рок вообще.
Авербух: И будет международка.
Медведева: Но сейчас международки конкретно для Камилы нет. Ее возвращение — это просто большая любовь к фигурному катанию.
Авербух: Большая любовь к фигурному катанию происходит в ледовых шоу. А в спорте — нормальные соревнования. Ну давайте здесь вымажем все сладким елеем: никто ничего никому не должен, все должны просто кататься…
Ягудин: А кому она должна? У нее своя жизнь.
Авербух: Я хочу сказать… Прекратите. Я пытаюсь объяснить, немножко, может быть, криво, свою позицию. Вы зацепились за слово «должна». Я говорю, что спортсменка, чтобы выйти на уровень не только воспоминаний о талантливой девочке, которая была потрясающей и столкнулась с вот этой всей лавиной — не просто жить всегда этими кадрами, мы все равно ее продолжаем любить — она обязана для самой себя выйти на другой уровень.
Если она говорит, что она идет в спорт — значит, у нее есть эта внутренняя мотивация. Я очень хочу, чтобы она это сделала. Победа даже не важна, [важен] выход Камилы именно в соревнования. Отсутствие страха.
Ягудин: Вот вышла на соревнования, и 25-е место.
Авербух: С 25-го пойдет вперед.
Ягудин: А если не пойдет? Чисто гипотетически.
Авербух: Она вышла. Это лучше, чем просто сказать: у меня судьба не сложилась, несправедливо сложилась.
«Я не смогу полюбить Валиеву, что бы она ни сделала на льду». Зачем возвращается Камила?