Загитова рассказала о поездке на Чукотку: «Я установила там сразу два рекорда. Какие именно — расскажу позже»

"Какая же сложная выдалась неделя! ?
Была рабочая поездка в Певек — там время +9 от Москвы, связи почти не было, а сам проект настолько стоил усилий, что ни капли не жалею! ? Тем более я установила там сразу два рекорда… Какие именно — расскажу позже ?
Обратная дорога выдалась непростой: 32 часа в пути с пересадкой в Магадане ✈️ В Москве оказалась 11-го в 14:00, на маникюр — и практически сразу на ночные съемки с 21:00 до 4 утра. Легла спать только в 10 утра, а следующий день проспала до 22:00 ?
В итоге совсем перепутала день с ночью! А как вы боретесь с акклиматизацией после таких марафонов?" — написала Загитова в своем телеграм-канале, опубликовав фото из поездки.
