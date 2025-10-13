Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова рассказала о поездке на Чукотку: «Я установила там сразу два рекорда. Какие именно — расскажу позже»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила город Певек в Чукотском автономном округе.

"Какая же сложная выдалась неделя! ?

Была рабочая поездка в Певек — там время +9 от Москвы, связи почти не было, а сам проект настолько стоил усилий, что ни капли не жалею! ? Тем более я установила там сразу два рекорда… Какие именно — расскажу позже ?

Обратная дорога выдалась непростой: 32 часа в пути с пересадкой в Магадане ✈️ В Москве оказалась 11-го в 14:00, на маникюр — и практически сразу на ночные съемки с 21:00 до 4 утра. Легла спать только в 10 утра, а следующий день проспала до 22:00 ?

В итоге совсем перепутала день с ночью! А как вы боретесь с акклиматизацией после таких марафонов?" — написала Загитова в своем телеграм-канале, опубликовав фото из поездки.

ФОТО.