Дарья Усачева: «Жить в Пекине намного дешевле, чем в Москве. Такси стоит 150 рублей, а машина при этом — комфорт плюс»

Возьмем такси: здесь я часто езжу до работы — это 14 юаней, где-то 150 рублей. А машина при этом — как минимум комфорт плюс был бы в России. Я когда увидела цены, так удивилась. И они не меняются, от спроса не зависят — цена всегда одна.