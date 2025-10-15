Ричмонд
Лев Лазарев: «Я вырос, сейчас рост где‑то 162 сантиметра. Но эти изменения пока ни на чем особо не сказываются»

Лазарев с 82,44 баллами лидирует на этапе Гран‑при России среди юниоров в Москве.

Источник: Спортс"

— В (прошлогодней) программе поменялись элементы, потому что в этом году обязательно надо прыгать тройной риттбергер, и вращения тоже другие. Соответственно, распорядок элементов немного поменялся.

Плюс мы добавили несколько новых хореографических элементов. Например, с акселя у меня теперь тоже есть выезд-подпрыжка. Мы рассказывали эту программу, чтобы она смотрелась на скорости, пытались придумать еще что‑то интересное. На самом деле мне много кто говорил, что она будто новая.

— Лев, вы выросли за лето?

— Да, я вырос. Сейчас у меня рост где‑то 162 сантиметра. В прошлом году точно было меньше. Но эти изменения как‑то особо пока не сказываются ни на чем. Может, конечно, недельку что‑то не получаться, но потом все встает на место, — сказал фигурист.