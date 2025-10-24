Татьяна Тарасова: «Ужасно, что мы дисквалифицированы до сих пор. Я надеюсь, что нас это не погубит»

Российская серия Гран-при — это очень важные соревнования, они готовят всех спортсменов к новому сезону. А мы все внимательно смотрим, как кто готов, кто что выучил, у кого какая программа, кто может рассчитывать на попадание в основной состав сборной команды.
Соревнования очень любимые и участниками, и тренерами, и зрителями. По ним отбираются участники чемпионата страны — они не просто откуда-то берутся, а именно [этапы] Гран-при являются главными для попадания на него.
Для Аделии Петросян и Петра Гуменника этот турнир — подготовка к их главному старту. Для них это, конечно, Олимпиада. Но я скажу, что и чемпионат России для них будет тоже очень важен, как и для всех его участников.
Отобраться и попасть в первую пятерку для каждого будет означать возможность войти в сборную страны и быть готовыми выступить в любой момент. Поэтому эти соревнования такие важные, ответственные и любимые", — рассказала Татьяна Тарасова.