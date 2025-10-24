Оливия Смарт о костюме весом 2 кг: «В ателье сказали: обычная вешалка его не выдержит, найдите покрепче»

"Не хотелось брать что-то банальное — джинсовую мини-юбку или кожаные брюки. Мешковатые штаны и короткий топ мне тоже не нравились: хотелось поймать вайб того времени, чтобы это не выглядело костюмной вечеринкой. Поэтому я стала изучать модные коллекции того десятилетия, пересмотрела кучу модных показов.
И поняла, что купальник идеально подходит: он прямо как машина времени, отправляет нас в 90-е.
В ателье мне сказали: обычная вешалка его не выдержит, найдите покрепче (костюм весит почти 2 кг). Во время первого проката в новом костюме у меня было ощущение, что я катаюсь в специальном утяжеленном жилете для тренировок", — рассказала Смарт.
«Выглядит так, будто я забыла надеть штаны». Самый смелый наряд фигурного сезона.