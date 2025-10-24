Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кондратюк, Угожаев, Савосин, Федоров, Соловьев, Ковалев покажут короткие программы

Гран-при России по фигурному катанию.

Источник: Спортс"

1-й этап, «Звезды Магнитки».

Магнитогорск.

Мужчины, короткая программа.

Начало — 14:45 по московскому времени (25 октября), прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Григорий Федоров.

2. Артем Ковалев.

3. Роман Савосин.

4. Семен Соловьев.

5. Юрий Сидоров.

6. Егор Коваленко.

Вторая разминка.

7. Егор Рухин.

8. Артур Даниелян.

9. Игорь Ефимчук.

10. Илья Молянов.

11. Марк Кондратюк.

12. Николай Угожаев.

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов.