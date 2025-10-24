Гран-при России. «Звезды Магнитки». Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов, Мухортова и Евгеньев, Меренкова и Галимов выступят с короткими программами

1-й этап, «Звезды Магнитки».
Магнитогорск.
Пары, короткая программа.
Начало — 16:30 по московскому времени (25 октября), прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Первая разминка.
1. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев.
2. Алиса Блинникова — Алексей Карпов.
3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.
Вторая разминка.
4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.
5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.
6. Майя Шегай — Андрей Шадерков.
7. Вероника Меренкова — Даниль Галимов.
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов.