Гран-при России. «Звезды Магнитки». Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов, Мухортова и Евгеньев, Меренкова и Галимов выступят с короткими программами

Гран-при России по фигурному катанию.

Источник: Спортс"

1-й этап, «Звезды Магнитки».

Магнитогорск.

Пары, короткая программа.

Начало — 16:30 по московскому времени (25 октября), прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев.

2. Алиса Блинникова — Алексей Карпов.

3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.

Вторая разминка.

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.

5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

6. Майя Шегай — Андрей Шадерков.

7. Вероника Меренкова — Даниль Галимов.

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов.