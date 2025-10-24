Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Коломенская и Фролов, Шевченко и Ежлов представят ритм-танцы

1-й этап, «Звезды Магнитки».
Магнитогорск.
Танцы на льду, ритм-танец.
Начало — 17:50 по московскому времени (25 октября), прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Первая разминка.
1. Алиса Абдуллина — Егор Петров.
2. Анна Коломенская — Артем Фролов.
3. Ольга Федорова — Павел Драко.
4. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев.
Вторая разминка.
5. Софья Шевченко — Андрей Ежлов.
6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.
7. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.
8. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.
9. Елизавета Шичина — Павел Дрозд.
Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов.