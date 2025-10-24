Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Коломенская и Фролов, Шевченко и Ежлов представят ритм-танцы

Гран-при России по фигурному катанию.

1-й этап, «Звезды Магнитки».

Магнитогорск.

Танцы на льду, ритм-танец.

Начало — 17:50 по московскому времени (25 октября), прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Алиса Абдуллина — Егор Петров.

2. Анна Коломенская — Артем Фролов.

3. Ольга Федорова — Павел Драко.

4. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев.

Вторая разминка.

5. Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

6. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.

7. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

8. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.

9. Елизавета Шичина — Павел Дрозд.

Расписание этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Петросян, Кондратюк, Кагановская и Некрасов.