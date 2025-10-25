Камила Валиева получила право официально вернуться к тренировкам

Новый тренер — Светлана Соколовская. Сейчас Валиева участвует в ледовом шоу в Пекине. До 25 декабря она не может участвовать в соревнованиях, но уже вправе готовиться к возвращению в спорт.
С 25 октября 2025 года Камила Валиева получает право официально возобновить тренировки. Это связано с правилами Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства, согласно которым спортсмен, отбывающий дисквалификацию, может начать подготовку за два месяца до окончания срока наказания. Дисквалификация Валиевой, установленная Спортивным арбитражным судом (CAS) в январе 2024 года, завершится 25 декабря 2025 года. Таким образом, с сегодняшнего дня она может тренироваться без ограничений.
Напомним, что в январе 2024 года CAS подтвердил четырехлетнюю дисквалификацию фигуристки за нарушение антидопинговых правил. Речь идет о положительной допинг-пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года — накануне Олимпийских игр в Пекине. В результате все её спортивные результаты с этой даты были аннулированы, включая победу в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022. Российская сборная лишилась золотых медалей, которые позже были перераспределены между командами США, Японии и Канады.
Теперь, по истечении почти четырех лет с момента инцидента, Валиева вновь получает возможность готовиться к соревнованиям. При этом её тренером стала Светлана Соколовская — заслуженный тренер России, под руководством которой рабботают Марк Кондратюк, Александра Трусова и Софья Самоделкина. Переход к новому наставнику означает, что Валиева начинает новый этап в своей спортивной карьере, вне прежней структуры группы Этери Тутберидзе.
Однако полноценное возвращение к тренировкам не состоится сразу 25 октября. В эти дни Камила находится в Пекине, где участвует в ледовом шоу вместе с другими известными фигуристами — Анной Щербаковой, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Это выступление стало её первым публичным появлением на международной арене после завершения периода изоляции, связанного с дисквалификацией.
Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка, комментируя участие Валиевой в шоу, отметила: «Хочу отметить, что Камила впервые выступает в Пекине спустя четыре года на таком массовом мероприятии. Можно сказать, что это возвращение Камилы на международную арену». Хотя шоу не является соревнованием и не нарушает условий дисквалификации, оно символически знаменует начало нового этапа в карьере фигуристки.
Важно подчеркнуть, что до 25 декабря 2025 года Валиева не имеет права участвовать в официальных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) или других признанных спортивных организаций. Однако тренировочный процесс, включая работу с новым тренером, постановку программ и физическую подготовку, теперь разрешён. Это даёт ей время адаптироваться к новым условиям, восстановить форму и, при желании, планировать дальнейшую спортивную карьеру.
Что будет дальше — зависит от многих факторов: физического состояния спортсменки, её мотивации, решений национальной федерации и международной спортивной среды. Но с 25 октября 2025 года у Камилы Валиевой снова есть право тренироваться — и это уже первый шаг к возможному возвращению на лёд в официальном статусе.