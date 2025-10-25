Камила Валиева получила право официально вернуться к тренировкам

Напомним, что в январе 2024 года CAS подтвердил четырехлетнюю дисквалификацию фигуристки за нарушение антидопинговых правил. Речь идет о положительной допинг-пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года — накануне Олимпийских игр в Пекине. В результате все её спортивные результаты с этой даты были аннулированы, включая победу в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022. Российская сборная лишилась золотых медалей, которые позже были перераспределены между командами США, Японии и Канады.