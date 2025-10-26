Ягудин: «Если год назад я бы сказал, что Аделия Петросян без — вариантов мировой лидер, то теперь…»

— Мы Аделию сейчас и выделяем, потому что она представит нас на Олимпиаде. В то же время — к ней и больший спрос, более пристальное внимание. Потому что на международной арене прощать не будут. И если год назад я бы сказал, что Аделия Петросян без вариантов мировой лидер, то теперь мы видим, что там есть ряд очень хороших фигуристок — и Эмбер Гленн, и Луна Хендрикс, и несколько японских девушек.