Ягудин: «Если год назад я бы сказал, что Аделия Петросян без — вариантов мировой лидер, то теперь…»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин в интервью журналисту Sport24 Константину Лесику оценил выступления Аделии Петросян на 1-м этапе Гран-при России в Магнитогорске. Ученица Этери Тутберидзе набрала 75,89 балла и опережает Анну Фролову (72,74) и Ксению Гущину (70,60).

Источник: Sport24

— Кто сегодня понравился? Аделия Петросян радует?

— Мы Аделию сейчас и выделяем, потому что она представит нас на Олимпиаде. В то же время — к ней и больший спрос, более пристальное внимание. Потому что на международной арене прощать не будут. И если год назад я бы сказал, что Аделия Петросян без вариантов мировой лидер, то теперь мы видим, что там есть ряд очень хороших фигуристок — и Эмбер Гленн, и Луна Хендрикс, и несколько японских девушек.

— Нужны четверные и тройной аксель?

— Решать, конечно, тренерскому коллективу. Понятно, что тройной аксель — это хороший козырь, но одновременно и риск в короткой программе… Мы видели этот риск у Саши Трусовой на Олимпиаде, и к чему он привел… Но в произвольной, на мой взгляд, конечно, без четверных шансов будет мало. Тем более она их умеет: я видел на утренней тренировке.

