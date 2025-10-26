Петросян выиграла первый этап Гран-при России по фигурному катанию

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Аделия Петросян стала победительницей первого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Магнитогорске.
Двукратная чемпионка России получила за свой прокат произвольной программы 147,11 балла, набрав в сумме 223 балла. Второе место заняла Анна Фролова (206,58 балла), тройку призеров замкнула Дина Хуснутдинова (204,76).
В сентябре Петросян, которую Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года, выиграла квалификационный турнир в Пекине.
