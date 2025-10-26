Ричмонд
Кагановская и Некрасов выиграли этап Гран-при России в Магнитогорске

Кагановская и Некрасов выиграл этап Гран-при в Магнитогорске в танцах на льду.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали победителями в соревнованиях танцевальных пар на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию, который завершился в Магнитогорске.

Кагановская и Некрасов получили от судей 123,66 балла за произвольный танец и 197,96 балла по сумме двух выступлений. Второе место заняли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (191,75), третьими стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд (182,79).

В соревнованиях спортивных пар победу одержали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (194,50). Вторыми стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (189,35), третьими — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (185,35).

Следующий этап Гран-при России пройдет в Красноярске 2—3 ноября.