Кагановская и Некрасов выиграли этап Гран-при России в Магнитогорске

Кагановская и Некрасов получили от судей 123,66 балла за произвольный танец и 197,96 балла по сумме двух выступлений. Второе место заняли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (191,75), третьими стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд (182,79).