Дина Хуснутдинова: «Загитова всегда будет моим кумиром. Хочу кататься, прыгать, вращаться как она, постоянно пересматриваю ее прокаты»

— Кто у вас сейчас в группе главный тренировочный ориентир, за которым вы стремитесь?
— Да за всеми. У каждой девочки в группе свой уровень, и у каждой есть что взять. Я стараюсь забирать их лучшее и применять на себе.
— Хорошо. Ну, например, Аделия Петросян — в чем ее главное качество?
— Она боец. Я ею очень восхищаюсь. Она несла ответственность за всю страну в отборе [на Олимпиаду-2026] — и собралась, чисто откатала обе программы. Это восторг.
— А Соня Акатьева?
— Соня очень артистичная. Она вкладывает душу в свои программы. А еще она очень теплый, добрый человек, у которого всегда найдется для тебя хороший совет.
— Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова?
— У Маргариты просто железный характер. Базылюк — одна из тех, кто будет прыгать до конца тренировки, пока не получится. Все уже вращаются, а она — прыгает. Это вызывает восхищение. У Алисы такой четверной лутц, от которого лично у меня просто дух захватывает. Она его прыгает буквально как тройной. И ведь в программе у нее не только прыжки, но и подача. Она дисциплинированная, вдохновляет.
— Кто вас вдохновляет в фигурном катании?
— Когда я начинала, то не особо увлекалась фигурным катанием и всем, что с ним связано. Но я хорошо помню Олимпиаду-2018, я болела тогда за Алину Загитову, Женю Медведеву и Машу Сотскову. Но особенно за Алину — она всегда будет моим кумиром. Хочу кататься, прыгать, вращаться как она. Постоянно пересматриваю ее прокаты.
— Любимая программа Загитовой?
— «Кармен».
— А из зарубежных кто вдохновляет?
— Нравится Эмбер Гленн и ее тройной аксель. В ее возрасте прыгать ультра-си — это сильно.
— Эмбер 25 лет. А вы готовы отдать фигурному катанию столько лет?
— Да, если позволит здоровье. Я хочу долгую карьеру, — сказала 16-летняя Хуснутдинова.