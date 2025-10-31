Ричмонд
Дина Хуснутдинова: «Загитова всегда будет моим кумиром. Хочу кататься, прыгать, вращаться как она, постоянно пересматриваю ее прокаты»

На прошлой неделе Хуснутдинова заняла 3-е место на этапе юниорского Гран-при России в Магнитогорске. В межсезонье она начала тренироваться в группе Тутберидзе, переехав в Москву из Казани.

Источник: Спортс"

— Кто у вас сейчас в группе главный тренировочный ориентир, за которым вы стремитесь?

— Да за всеми. У каждой девочки в группе свой уровень, и у каждой есть что взять. Я стараюсь забирать их лучшее и применять на себе.

— Хорошо. Ну, например, Аделия Петросян — в чем ее главное качество?

— Она боец. Я ею очень восхищаюсь. Она несла ответственность за всю страну в отборе [на Олимпиаду-2026] — и собралась, чисто откатала обе программы. Это восторг.

— А Соня Акатьева?

— Соня очень артистичная. Она вкладывает душу в свои программы. А еще она очень теплый, добрый человек, у которого всегда найдется для тебя хороший совет.

— Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова?

— У Маргариты просто железный характер. Базылюк — одна из тех, кто будет прыгать до конца тренировки, пока не получится. Все уже вращаются, а она — прыгает. Это вызывает восхищение. У Алисы такой четверной лутц, от которого лично у меня просто дух захватывает. Она его прыгает буквально как тройной. И ведь в программе у нее не только прыжки, но и подача. Она дисциплинированная, вдохновляет.

— Кто вас вдохновляет в фигурном катании?

— Когда я начинала, то не особо увлекалась фигурным катанием и всем, что с ним связано. Но я хорошо помню Олимпиаду-2018, я болела тогда за Алину Загитову, Женю Медведеву и Машу Сотскову. Но особенно за Алину — она всегда будет моим кумиром. Хочу кататься, прыгать, вращаться как она. Постоянно пересматриваю ее прокаты.

— Любимая программа Загитовой?

— «Кармен».

— А из зарубежных кто вдохновляет?

— Нравится Эмбер Гленн и ее тройной аксель. В ее возрасте прыгать ультра-си — это сильно.

— Эмбер 25 лет. А вы готовы отдать фигурному катанию столько лет?

— Да, если позволит здоровье. Я хочу долгую карьеру, — сказала 16-летняя Хуснутдинова.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше