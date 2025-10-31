Дина Хуснутдинова: «Загитова всегда будет моим кумиром. Хочу кататься, прыгать, вращаться как она, постоянно пересматриваю ее прокаты»

— У Маргариты просто железный характер. Базылюк — одна из тех, кто будет прыгать до конца тренировки, пока не получится. Все уже вращаются, а она — прыгает. Это вызывает восхищение. У Алисы такой четверной лутц, от которого лично у меня просто дух захватывает. Она его прыгает буквально как тройной. И ведь в программе у нее не только прыжки, но и подача. Она дисциплинированная, вдохновляет.