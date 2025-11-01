Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Рид и Амбрулевичюс, Каррейра и Пономаренко покажут произвольные танцы

2 ноября дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танцев лидируют Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.
Гран-при по фигурному катанию.
3-й этап, Skate Canada.
Саскатун, Канада.
Танцы на льду, произвольный танец.
Начало — 21:40 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США).
2. Лиа Несет — Артем Маркелов (США).
3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).
4. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада).
5. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).
Вторая разминка.
6. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).
7. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада).
8. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).
9. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).
10. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).
После ритм-танца.
1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 85,38.
2. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 80,89.
3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 76,83.
4. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 75,95.
5. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 74,29.
6. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 70,97.
7. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 70,84.
8. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 69,91.
9. Лиа Несет — Артем Маркелов (США) — 65,51.
10. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США) — 63,22.
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье.