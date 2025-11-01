Ричмонд
Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Рид и Амбрулевичюс, Каррейра и Пономаренко покажут произвольные танцы

В канадском Саскатуне проходит этап Гран-при по фигурному катанию.

2 ноября дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танцев лидируют Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Гран-при по фигурному катанию.

3-й этап, Skate Canada.

Саскатун, Канада.

Танцы на льду, произвольный танец.

Начало — 21:40 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США).

2. Лиа Несет — Артем Маркелов (США).

3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).

4. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада).

5. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).

Вторая разминка.

6. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).

7. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада).

8. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).

9. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

10. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).

После ритм-танца.

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 85,38.

2. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 80,89.

3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 76,83.

4. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 75,95.

5. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 74,29.

6. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 70,97.

7. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 70,84.

8. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 69,91.

9. Лиа Несет — Артем Маркелов (США) — 65,51.

10. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США) — 63,22.

