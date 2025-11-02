Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Красноярске

Вторыми идут Василиса Кагановская и Максим Некрасов, третьими — Анна Щербакова и Егор Гончаров.

Источник: Reuters

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин занимают первое место по итогам ритм-танца на втором этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Красноярске.

Степанова и Букин получили за прокат 84,29 балла. Второе место занимают Василиса Кагановская и Максим Некрасов (80,87), третьими идут Анна Щербакова и Егор Гончаров (75,52).

Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они являются четырехкратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы, участниками Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Произвольный танец фигуристы представят 3 ноября.