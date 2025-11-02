Букин объяснил, почему не обратился в CAS после недопуска на отбор к Играм

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, после решения Международного союза конькобежцев (ISU) о недопуске на квалификационный турнир в Пекине не обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за того, что это ничего бы не изменило. Об этом Букин рассказал журналистам на этапе Гран-при России в Красноярске.
Ранее ТАСС сообщал, что российские спортивные пары и танцевальные дуэты были не допущены к участию в отборочном турнире Олимпийских игр 2026 года.
«Мы были в отпуске в этот момент, [когда узнали], решили чуть раньше закончить сезон. На тот момент уже был произвольный танец готов. К сожалению, это не то место, где хочешь узнавать, нет такого места, — отметил Букин. — Пусть это будет на совести того, кто принимает эти решения. Мы никак не можем его оспорить, даже не знаем — почему. Мне кажется, что каждый спортсмен, по крайней мере, тот, который был на международной арене и на Олимпиаде в том числе, имеет право знать хотя бы за что и почему его не допускают, мне кажется, это честно. Ситуация такова — как есть».
«Были ли мысли обратиться в CAS? Было сразу прописано, что мы не можем оспаривать. А что оспаривать? Тратить время, чтобы узнать, что ничего не изменится, — это не имеет никакого значения. Мы решили, что этим мы не будем заниматься, а будем работать над собой и продолжать карьеру», — добавил спортсмен.
Квалификационные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаду проходили с 19 по 21 сентября.