Букин объяснил, почему не обратился в CAS после недопуска на отбор к Играм

«Мы были в отпуске в этот момент, [когда узнали], решили чуть раньше закончить сезон. На тот момент уже был произвольный танец готов. К сожалению, это не то место, где хочешь узнавать, нет такого места, — отметил Букин. — Пусть это будет на совести того, кто принимает эти решения. Мы никак не можем его оспорить, даже не знаем — почему. Мне кажется, что каждый спортсмен, по крайней мере, тот, который был на международной арене и на Олимпиаде в том числе, имеет право знать хотя бы за что и почему его не допускают, мне кажется, это честно. Ситуация такова — как есть».