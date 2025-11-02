Ричмонд
Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при

Пара набрала 78,55 балла.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран-при России. Турнир проходит в Красноярске.

Спортсмены набрали 78,55 балла. Вторыми стали Таисия Щербинина и Артем Петров (72,86 балла). Третье место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (66,60 балла).

Произвольную программу пары представят 3 ноября.

Бойковой 23 года, Козловскому 25 лет. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. В 2019 и 2022 годах фигуристы выиграли чемпионат России. В 2020 году пара выиграла чемпионат Европы, в 2019 и 2022 годах завоевала бронзовые медали турнира.