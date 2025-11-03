Ричмонд
Сына Плющенко увезли на скорой после шоу в Петербурге

12-летнего фигуриста Александра Плющенко увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Источник: Спорт-Экспресс

У сына Плющенко было недомогание и температура 39, рассказал отец Александра Евгений, праздновавший сегодня на льду день рождения. Однако Гном Гномыча, исполнявшего роль Принца, «было некем заменить», и он вышел на лед:

— У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали — все. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира — а ты в таком состоянии? Нет вариантов!» Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался, герой, — сказал Плющенко-старший после шоу.

Автор: Дмитрий Кузнецов