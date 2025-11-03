Ричмонд
Рудковская рассказала о состоянии сына, которому вызвали скорую после шоу

Сын Плющенко и Рудковской участвовал в шоу в день рождения отца, несмотря на лихорадку. После шоу ему вызвали скорую помощь. Рудковская сообщила, что сын находится под наблюдением, необходимости в госпитализации нет.

Источник: РБК Спорт

Жена фигуриста Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская сообщила РБК, что они задержатся в Санкт-Петербурге из-за самочувствия их сына Александра, которому пришлось вызывать скорую помощь после участия в шоу.

Евгений Плющенко в понедельник отметил 43-летие, выступая в своем шоу «Спящая красавица». Его 12-летний сын Александр исполнял роль Принца. Плющенко-старший после шоу сказал, что в ночь перед выступлением у сына была высокая температура и плохое самочувствие, но его некем было заменить. «СЭ» и Sport24 написали, что сына фигуриста увезли в больницу.

По словам Рудковской, утром в день шоу их сыну «стало чуть лучше», но лихорадка сохранялась.

«К сожалению, он солирует в папином шоу, у него главная роль, роль Принца, и эту роль никто не знал, и заменить было в принципе некем, это просто никто бы не откатал. Была опция, чтобы хореограф за него откатал, но он мужественно сказал, что будет кататься», — сказала Рудковская.

По ее словам, после шоу стало заметно, что сыну «действительно становится хуже», к нему приехала скорая помощь. Врачи сказали, что предпосылок для госпитализации нет, но дали Александру сильные препараты. «Наблюдаем. Смотрим», — добавила продюсер.

Вечером, отметила Рудковская, семья собиралась уехать в Москву, но пока остается в Санкт-Петербурге. По ее словам, «невозможно при такой ситуации ехать».

Александр Плющенко выступает в одиночном катании в первом спортивном разряде, а также участвует в шоу отца.