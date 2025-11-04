Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татьяна Тарасова: «Детский спорт должен быть доступен для всех. Нельзя искать таланты только среди тех, чьи родители в состоянии заплатить за занятия, — это опасный путь»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что детский спорт должен быть доступным для всех.

Об этом она высказалась в преддверии форума «Россия — спортивная держава», который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября.

"Детский спорт должен быть доступен для всех. Не все могут позволить себе некоторые виды спорта, но нельзя искать таланты только среди тех, чьи родители в состоянии заплатить за занятия, — это опасный путь.

Когда-то, в Советском Союзе, мы совершенно бесплатно шли заниматься, и ничего в этом плохого не было. Сейчас же наш вид спорта дорогой, дорого стоит и оборудование, а ведь когда-то мы катались на русских ботинках. И сколько талантливой молодежи выросло в тех условиях. Это тоже важный вопрос для обсуждения.

Безусловно, я жду, что на форуме в Самаре будут обсуждать наше возвращение в мировой спорт. Иначе как? Спортивный век короток, а спортсмены у нас выдающиеся, за каждого нужно бороться", — сказала Тарасова.