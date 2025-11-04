Татьяна Тарасова: «Детский спорт должен быть доступен для всех. Нельзя искать таланты только среди тех, чьи родители в состоянии заплатить за занятия, — это опасный путь»

Когда-то, в Советском Союзе, мы совершенно бесплатно шли заниматься, и ничего в этом плохого не было. Сейчас же наш вид спорта дорогой, дорого стоит и оборудование, а ведь когда-то мы катались на русских ботинках. И сколько талантливой молодежи выросло в тех условиях. Это тоже важный вопрос для обсуждения.