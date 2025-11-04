Ричмонд
Гран-при России. «Идель». КМС. Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Двинина и Потапов представят короткие программы

5 ноября на Гран-при России среди юниоров в Казани пары выступят с короткими программами.

Гран-при России среди юниоров.

4-й этап, «Идель».

Казань.

Пары, КМС.

Короткая программа.

Начало — 19:45 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Участники.

Ева Гудэ — Андрей Рудь.

Таисия Гусева — Даниил Овчинников.

Виктория Двинина — Виктор Потапов.

Кира Доможирова — Илья Вегера.

Варвара Илюшко — Максимилиан Гребнев.

София Диана Касинс — Александр Брегей.

Дарья Третьякова — Александр Саморуков.

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева.