Гран-при России. «Идель». КМС. Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Двинина и Потапов представят короткие программы

Гран-при России среди юниоров.
4-й этап, «Идель».
Казань.
Пары, КМС.
Короткая программа.
Начало — 19:45 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Участники.
Ева Гудэ — Андрей Рудь.
Таисия Гусева — Даниил Овчинников.
Виктория Двинина — Виктор Потапов.
Кира Доможирова — Илья Вегера.
Варвара Илюшко — Максимилиан Гребнев.
София Диана Касинс — Александр Брегей.
Дарья Третьякова — Александр Саморуков.
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.
