Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова о деле Валиевой: «Это однозначно был политический заказ, чтобы лишить нас прекрасной фигуристки»

Депутат Госдумы Светлана Журова считает политическим заказом дисквалификацию Камилы Валиевой за допинг.

Источник: Спортс"

"С Камилой произошел беспрецедентный случай, ведь за подобные нарушения никогда не наказывали так жестко. Причем это очень долго, и девочка на тот момент была несовершеннолетней. И это однозначно был политический заказ, а не просто наказание за допинг. И чтобы лишить нас прекрасной фигуристки, потому что она была явлением в мире.

Она четко стала ассоциироваться с Россией. Было понятно, кто это катается, откуда и почему. И это не устраивало в той политической ситуации. Она стала заложником этих политических разборок. Ей можно посочувствовать и пожалеть, и порадоваться, что она не опускала рук, продолжала судиться, тренироваться.

Теперь я ей хочу пожелать удачи, будет непросто. Фигурное катание — специфический вид спорта, в котором есть возрастные и физиологические ограничения. Когда ты маленький можешь выполнять одно, когда становишься старше, то не можешь выполнять элементы, которые делал еще девчонкой.

Но я желаю, чтобы у Камилы все получилось, примеры есть. Спортсмены, которые выросли, повзрослели, которые возвращались. Думаю, у нее может все получиться, она очень трудолюбивая, талантливая. Но даже если олимпийской медали не будет, уверена, она будет радовать нас своим мастерством. Она даже в шоу когда участвует — это звезда", — рассказала Журова.

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей.