Журова о деле Валиевой: «Это однозначно был политический заказ, чтобы лишить нас прекрасной фигуристки»

"С Камилой произошел беспрецедентный случай, ведь за подобные нарушения никогда не наказывали так жестко. Причем это очень долго, и девочка на тот момент была несовершеннолетней. И это однозначно был политический заказ, а не просто наказание за допинг. И чтобы лишить нас прекрасной фигуристки, потому что она была явлением в мире.
Она четко стала ассоциироваться с Россией. Было понятно, кто это катается, откуда и почему. И это не устраивало в той политической ситуации. Она стала заложником этих политических разборок. Ей можно посочувствовать и пожалеть, и порадоваться, что она не опускала рук, продолжала судиться, тренироваться.
Теперь я ей хочу пожелать удачи, будет непросто. Фигурное катание — специфический вид спорта, в котором есть возрастные и физиологические ограничения. Когда ты маленький можешь выполнять одно, когда становишься старше, то не можешь выполнять элементы, которые делал еще девчонкой.
Но я желаю, чтобы у Камилы все получилось, примеры есть. Спортсмены, которые выросли, повзрослели, которые возвращались. Думаю, у нее может все получиться, она очень трудолюбивая, талантливая. Но даже если олимпийской медали не будет, уверена, она будет радовать нас своим мастерством. Она даже в шоу когда участвует — это звезда", — рассказала Журова.
