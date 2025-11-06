Журова о деле Валиевой: «Это однозначно был политический заказ, чтобы лишить нас прекрасной фигуристки»

"С Камилой произошел беспрецедентный случай, ведь за подобные нарушения никогда не наказывали так жестко. Причем это очень долго, и девочка на тот момент была несовершеннолетней. И это однозначно был политический заказ, а не просто наказание за допинг. И чтобы лишить нас прекрасной фигуристки, потому что она была явлением в мире.