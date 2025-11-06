Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник — День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»

"Сегодня в Татарстане праздник — День Конституции. Здорово победить в такой день, это еще радостнее. Можно сказать, я поздравил жителей Татарстана своим прокатом.
Татарский язык не очень хорошо знаю, но люблю кухню. Чак-чак нравится, супы. Однако перед прокатом чак-чак или эчпочмак — не очень хорошая идея. Мы следим за весом.
Мой первый этап прошел не очень хорошо. Я настраивался так, что надо делать, как обычно делаю на тренировках. Волнения не было из-за того, что дома выступаю, так даже привычнее.
Я болел часто, у меня был насморк. Врачи посоветовали, что нужно идти либо в плавание, либо в хоккей или в фигурное катание. Мне предложили — я сам выбрал фигурное катание", — сказал Халиуллин.